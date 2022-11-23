Samsung Galaxy S20 FE обновили до Android 13

Компания Samsung начала распространение фирменной прошивки One UI 5.0 на основе операционной системы Android 13 для смартфона Galaxy S20 FE. Любопытно, что первыми апдейт с номером G780FXXUAEVK3 получили российские пользователи версии Galaxy S20 FE на платформе Exynos. Помимо всех нововведений, апдейт содержит и ноябрьский патч безопасности Android. Также источники сообщают, что корейский производитель выпустил прошивку One UI 4.1.1 на Android 12L для планшета Galaxy Tab S6 Lite.

Напомним, что Galaxy S20 FE оснащается Exynos 990, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.