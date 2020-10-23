Samsung Galaxy S20 FE починили патчем

Совсем недавно корейский производитель официально представил смартфон Samsung Galaxy S20 FE, который выглядит очень стильно, но уже первые покупатели начали обращаться к производителю с просьбой решить проблему с дисплеем. Дело в том, что дисплей смартфона плохо реагировал на нажатия, так что пользоваться устройством было нереально. К счастью, это был дефект не аппаратного формата, а программного — выпустив патч, производитель полностью решил проблему. Так что если у вас есть какие-то артефакты при использовании смартфона, то просто обновите его прошивку последним патчем — тогда сенсор будет работать точно. Но, конечно, ситуация не из приятных, ведь гаджет стоит вполне приличных денег, а его пользователи явно не планировали бороться с этой бедой.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
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