Samsung Galaxy S20 FE показали на официальных рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс поделился качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy S20 FE, который будет представлен уже через несколько часов. По предварительным данным аппарат получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 865 или Exynos 990, тройную камеру с двумя 12 Мп и одним 8 Мп модулем, симметричный порт USB-C, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт, стереодинамики и защиту от пыли и влаги согласно степени IP68. Его цена должна составить 700 евро за версию без поддержки 5G.