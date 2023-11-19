Samsung Galaxy S20 FE продолжит получать обновления

Компания Samsung начала распространение обновления для смартфона Galaxy S20 FE, выпущенного еще в 2020 году. Апдейт включает ноябрьский патч безопасности Android. Напомним, что изначально аппарат вышел с предустановленной Android 10, а его последним крупным обновлением стала ОС Android 13. Актуальную Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.0 смартфон не получит, но для него еще какое-то время будут выпускать заплатки безопасности.

Samsung Galaxy S20 FE характеризуется фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.