Samsung Galaxy S20 FE вышел в России

Компания Samsung дала старт российским розничным продажам смартфона Galaxy S20 FE, который позиционируется производителем как доступная флагманская модель. Аппарат оценен в 49 990 рублей, что заметно дешевле европейской цены в 650 евро (59 тысяч рублей по актуальному курсу). Смартфон можно купить в синей, сиреневой, зелёной, красной, белой и оранжевой расцветках.

Напомним, что новинка характеризуется фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.