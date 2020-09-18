Samsung Galaxy S20 Fan Edition официально слили в сеть

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung официально планирует выпускать смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition в ближайшем будущем, в сети даже фотографии смартфона появились. Теперь же случился следующий слив важной информации — пользователи обнаружили на просторах интернета официальную страницу смартфона на сайте компании, где есть и изображения смартфона, и все спецификации, и описание комплекта поставки. То есть, устройство уже фактически слили в сеть, просто сам производитель пока что не провел официальную презентацию — он планирует это сделать 23 сентября. К тому моменту пользователи уже узнают все детали продукта без исключения, но это не совсем плохие новости.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 Fan Edition
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