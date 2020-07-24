Samsung Galaxy S20 Fan Edition выглядит интересно

Достаточно часто крупные производители смартфонов делают новые версии уже популярных моделей, так как это гораздо дешевле и проще, чем делать новый гаджет. Так произошло и с моделью Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Компания решила не делать что-то кардинально новое, а просто позволила установить более современное железо, чтобы предоставить пользователям возможность купить устройство за разумные деньги. Кому-то этого будет достаточно, чтобы обратить внимание на гаджет, кому-то покажется, что брать эту модель, когда на рынке совсем скоро будет представлен новый флагман компании, как минимум нелогично. Мы же ожидаем релиза у нас в стране и тогда можно будет говорить о конкурентах данной модели исходя из ее стоимости в рублях. Пока что ее нет.