Samsung Galaxy S20 c разрешением Full HD+ и 120 Гц

Все три флагманских смартфона Samsung Galaxy S20 получат дисплеи на 120 Гц, но по слухам социальных сетей, компания Samsung решила отказаться от такой идей.

Точнее 120 герцовая частота обновления экрана будет работать только при разрешений FHD+. Если выставить разрешение экрана до WQHD, то тогда частота обновления экрана уменьшиться до 60 Гц. Также смартфону Samsung Galaxy S20 Ultra приписывают аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а на обычный Samsung Galaxy S20 аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. А вот какой будет аккумулятор ёмкостью на смартфоне Samsung Galaxy S20+ пока что не известно. Все три новинки должны представить 11 февраля на Galaxy Unpacked 2020, которое пройдёт в Сан-Франциско.