Samsung Galaxy S20+ очень тяжело ремонтировать

Известные во всей индустрии специалисты сервиса iFixit протестировали недавно представленный флагманский смартфон Samsung Galaxy S20+ на ремонтопригодность. По итогам вскрытия отметим отсутствие тепловой трубки и довольно небольшие по сравнению с Galaxy S20 Ultra датчики основной камеры. Что до вердикта, то аппарат получил 3 балла из 10 возможных по шкале ремонтопригодности. Из главных претензий – большое количество клея и конструкция крепления дисплея к каркасу, из-за которой его можно легко повредить при вскрытии. Напомним, что смартфон Samsung Galaxy S20+ уже продается в России по рекомендованной цене в 79 990 рублей.