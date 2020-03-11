Samsung Galaxy S20+ очень тяжело ремонтировать

2020-03-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S20+; [61]
Известные во всей индустрии специалисты сервиса iFixit протестировали недавно представленный флагманский смартфон Samsung Galaxy S20+ на ремонтопригодность. По итогам вскрытия отметим отсутствие тепловой трубки и довольно небольшие по сравнению с Galaxy S20 Ultra датчики основной камеры. Что до вердикта, то аппарат получил 3 балла из 10 возможных по шкале ремонтопригодности. Из главных претензий – большое количество клея и конструкция крепления дисплея к каркасу, из-за которой его можно легко повредить при вскрытии. Напомним, что смартфон Samsung Galaxy S20+ уже продается в России по рекомендованной цене в 79 990 рублей.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20+
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