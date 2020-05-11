Samsung Galaxy S20+ провалил тест DxOMark

Авторы профильного ресурса и лаборатории DxOMark наконец-то добрались до топового смартфона Samsung Galaxy S20+, который преподносится производителем как один из лучших камерофонов на рынке. К сожалению, тест DxOMark не подтвердил притязаний корейской компании: аппарат набрал 127 баллов за фотовозможности, 100 баллов за видео и 118 баллов в итоге. Таким образом, он занял лишь десятое место в рейтинге камерофонов при цене в 1200 долларов.

Эксперты высоко оценили возможности сверхширкоугольного и телефото модулей, отличную экспозицию и цветопередачу, точный автофокус и высокую детализацию. Из минусов авторы отметили высокое количество шумов и качество передачи текстур при съемке на главный модуль.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20+
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