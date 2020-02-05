Samsung Galaxy S20 сравнили с Galaxy S20 Ultra на фото

2020-02-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S20 ; [93]
В сети появилась сравнительная фотография флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20, которые еще не были представлены официально. Камера премиального Galaxy S20 Ultra кажется просто огромной на фоне более доступного Galaxy S20. Напомним, что Galaxy S20 получит основную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп, 64 Мп и времяпролетной камерой ToF, а Galaxy S20 Ultra сможет похвастаться 108-Мп главным датчиком и перископным модулем со 100-кратным гибридным зумом. Официальный анонс новых флагманов Samsung запланирован на 11 февраля.


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