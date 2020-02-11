Опубликован трейлер Samsung Galaxy S20

Авторитетный информатор Эван Блэсс поделился трейлером флагманского смартфона Samsung Galaxy S20, официальная презентация которого состоится сегодня вместе с моделями Galaxy S20+ и S20 Ultra. Онлайн-трансляция презентации Galaxy Unpacked 2020 стартует в 22:00 по московскому времени. Помимо новых флагманов, будут показаны беспроводные наушники Galaxy Buds+ и раскладушка Galaxy Z Flip за 1500 долларов. Что до видео, то оно демонстрирует привычный по предыдущим утечкам дизайн и три расцветки корпуса: розовую, голубую и серую.