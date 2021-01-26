Samsung Galaxy S21 Больше не получает незаметных обновлений

Еще в 2020 году было впервые обнаружено, что «плавные» обновления являются частью прошивки смартфонов, которые запускаются с новейшей ОС Android 11. Эта функция позволит устройствам устанавливать обновления системы во время работы устройства и даже перезагружаться в новую сборку без ввода данных пользователем. Однако похоже, что Google, видимо, отменила поддержку этой функции на некоторых сторонних устройствах. Появилась информация, что Samsung Galaxy S21 не поддерживает эту функцию. Почему так получилось и почему другие производители остались с поддержкой технологии на текущий момент не совсем понятно, но, видимо, это как-то связано с политикой самой Samsung или особенностями прошивки нового флагмана. Ожидаем больше информации.