Samsung Galaxy S21 FE 5G выйдет в начале января

Известный своей осведомленностью инсайдер Джон Проссер заявил, что смартфон Samsung Galaxy S21 FE будет представлен 11 января 2022 года. Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что презентация устройства была перенесена на следующий год.

Предполагается, что смартфон получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, поддержку сотовых сетей пятого поколения, размеры 155,7:74,5:7,9 мм, аккумулятор ёмкостью 4370 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, восьмиядерный процессор Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также белую, зелёную, серую, сиреневую и синюю расцветки.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE 5G
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