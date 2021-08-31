Samsung Galaxy S21 FE может не хватить на всех желающих

Корейское издание The Elec сообщает о том, что массовое производство смартфона Galaxy S21 FE стартует в сентябре, а в продаже новинка появится только в октябре или ноябре. Также утверждается, что Samsung была вынуждена пересмотреть план по производству – вместо первоначальных 15 миллионов устройств будет выпущено 12 миллионов. Причина в дефиците комплектующих. Ранее Samsung собиралась выпустить в этом году от 290 до 300 миллионов смартфонов, но позже план был пересмотрен до 260 миллионов экземпляров. В начале следующего года корейский гигант должен представить флагманские смартфоны линейки Samsung Galaxy S22.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
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