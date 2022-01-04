Samsung Galaxy S21 FE оценен в 60 тысяч рублей

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов долгожданной моделью Galaxy S21 FE. Смартфон доступен для покупки по цене в 60 тысяч рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также 67 тысяч рублей за 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Как и предполагалось, новинку оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 888, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями 12 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 25 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом из поликарбоната с металлической рамкой, размерами 155,7:74,5:7,9 мм и массой 177 г.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
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