Samsung Galaxy S21 FE появляется на живых кадрах

В Twitter просочились живые фотографии Samsung Galaxy S21 FE. Дисплей очень похож на прошлый Galaxy S20 FE с плоской 6,4-дюймовой панелью AMOLED и вырезом наверху. На задней панели есть выступ камеры с тремя модулями, которые встроены в боковую рамку, как и в серии Galaxy S21, но на этот раз он соответствует цвету задней панели телефона. Спинка сделана из пластика.

Ожидается, что Samsung Galaxy S21 FE будет поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки с функцией обратной зарядки. Он должен дебютировать с процессором Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100 в зависимости от рынка. Samsung предложит множество вариантов цвета для S21 FE, включая белый, лавандовый, кремовый и черный.