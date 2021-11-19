Samsung Galaxy S21 FE появляется на живых кадрах

В Twitter просочились живые фотографии Samsung Galaxy S21 FE. Дисплей очень похож на прошлый Galaxy S20 FE с плоской 6,4-дюймовой панелью AMOLED и вырезом наверху. На задней панели есть выступ камеры с тремя модулями, которые встроены в боковую рамку, как и в серии Galaxy S21, но на этот раз он соответствует цвету задней панели телефона. Спинка сделана из пластика.

Ожидается, что Samsung Galaxy S21 FE будет поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки с функцией обратной зарядки. Он должен дебютировать с процессором Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100 в зависимости от рынка. Samsung предложит множество вариантов цвета для S21 FE, включая белый, лавандовый, кремовый и черный.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?…
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?На прошлой неделе мы проводили тестирование смартфона Itel A17, котор…
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 ру…
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 руКомпания Huawei наконец привезла в Россию 9-ое поколение смартфона nova. Новинка получила изогнутый OLED-…
Флагманский смартфон Vivo X70 Pro+ оценен в $850…
Флагманский смартфон Vivo X70 Pro+ оценен в $850Компания Vivo пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью X70 Pro+, которая получила флагманский вос…
Стала известна цена Redmi Note 11T 5G…
Стала известна цена Redmi Note 11T 5GСетевые источники раскрыли цены на смартфон Redmi Note 11T 5G, который будет представлен в Индии через дв…
Бестселлер Redmi Note 10 исчезает с продажи…
Бестселлер Redmi Note 10 исчезает с продажиКомпания Xiaomi объявила о том, что смартфон Redmi Note 10 полностью распродан на индонезийском рынке. Ис…
Huawei Nova 8i появился в российской продаже…
Huawei Nova 8i появился в российской продажеКомпания Huawei дала старт российским продажам смартфона Nova 8i, рекомендованная цена которого составляе…
Samsung Galaxy M52 5G полностью рассекречен …
Samsung Galaxy M52 5G полностью рассекречен Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Samsung Galaxy M52 5G, официальная презентация которог…
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой…
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойВо время теста CUBOT Max 3 мы анонсировали тесты еще нескольких но…
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor