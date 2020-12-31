Samsung Galaxy S21 FE получит только 60-Гц экран

Вскоре после новостей об успехе смартфона Samsung Galaxy S20 FE на американском рынке в сети появились подробности о модели Galaxy S21 FE. Если верить источникам, новый «облегченный флагман» получит топовую фирменную платформу Exynos 2100, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей и батарею ёмкостью 4580 мАч. При этом кадровая частота экран составит всего 60 Гц. Довольно странное решение, учитывая, что Samsung Galaxy S20 FE оснащается 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц.

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