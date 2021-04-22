Samsung Galaxy S21 Fan Edition показали на рендерах

Дизайнер Concept Creator поделился изображениями смартфона Samsung Galaxy S21 Fan Edition, который еще не был представлен официально. Если верить источникам, аппарат получит плоский 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру, платформы Exynos 2100 и Qualcomm Snapdragon 888, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, пластиковую заднюю панель и защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.