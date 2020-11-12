Samsung Galaxy S21 Ultra будет поддерживать стилус

На просторах интернета давно появились слитые изображения смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, который обзавелся достаточно привлекательным дизайном, новой системой камер и прочими преимуществами, которые могут сделать продукт довольно интересным для потенциальной аудитории. С другой стороны, новая информация о продукте появляется все чаще, теперь вот поставщики секретной информации заявили, что устройство получит поддержку стилуса. Для Samsung Galaxy S21 Ultra это действительно уникальная функция, так как обычно производители делают упор на характеристики, камеры и дисплей, тогда как стилус оставался прерогативой Note. Вероятно, в компании приняли решение изменить особенности линейки ради привлечения новой аудитории.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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