Samsung Galaxy S21 Ultra может получить быструю зарядку 65 Вт

Samsung готовится представить свой смартфон серии Galaxy S следующего поколения, который, вероятно, будет называться Samsung Galaxy S21.

В течение некоторого времени утечки информации о серии Galaxy S21 наблюдаются все больше и больше информации. В последней утечке появилась информация о датчике основной камеры телефона и возможностях быстрой зарядки. Samsung Galaxy S21 Ultra будет поставляться с собственной 108-мегапиксельной основной камерой Samsung HM2 в Penta-камере, которая, как следует из названия, является преемником датчика HM1.

Смартфон будет поддерживать запись 1080p со скоростью 240 кадров в секунду, запись 4K со скоростью 120 кадров в секунду и запись 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Также по слухам сети, Samsung Galaxy S21 Ultra будет отображать 1440p с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч и будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Samsung будет закупать аккумуляторы у китайской компании Amperex Technology Limited (ATL). Ожидается, что компания выпустит три устройства этой серии - Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra - на базе чипсета Snapdragon 875 или Exynos 2100.