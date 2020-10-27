Samsung Galaxy S21 Ultra получит фронтальную камеру на 40 Мп

Профильное издание 91mobiles и авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделились подробностями о топовом смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra, официальный релиз которого ожидается уже в начале следующего года. Итак, устройству с модельным номером SM-G998U прочат 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 108 Мп, селфи-камеру разрешением 40 Мп, батарею ёмкостью 5 000 мАч и предустановленную фирменную надстройку One UI 3.0 на базе Android 11. Также смартфон должен получить топовую платформу Snapdragon 875 или Exynos 2100 в зависимости от страны и корпус с габаритами 165,1:75,6:8,9 мм без учета выступающей камеры. Помимо Galaxy S20 Ultra, Samsung также представит модели Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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