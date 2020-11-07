Samsung Galaxy S21 Ultra получит камеру с лазерным автофокусом

Надежный информатор Ice Universe поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra, официальный дебют которого может состояться уже 14 января следующего года. Утверждается, что аппарат получит новый 108-Мп датчик изображения ISOCELL HM3, который может похвастаться на 12% большей светочувствительностью, чем сенсор ISOCELL Bright HM1 в Galaxy S20 Ultra. При этом аппарат лишится ToF-сенсора, на смену которому придет лазерный автофокус. Последний довольно успешно используется в Galaxy Note 20 Ultra, а вот ToF-сенсор в Galaxy S20 Ultra зарекомендовал себя с не самой лучшей стороны.