Samsung Galaxy S21 Ultra с пером S Pen показали на рендерах

Профильное издание LetsGoDigital опубликовало впечатляющие рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, официальный релиз которого ожидается 14 января. Смартфону прочат 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанную в дисплей фронтальную камеру разрешением 40 Мп, тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширик), 12 Мп (10-кратный оптический зум) и 10 Мп, чипсеты Samsung Exynos 2100 или Qualcomm Snapdragon 888, 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.