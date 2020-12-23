Samsung Galaxy S21 будет стоить 850 евро

Профильное издание WinFuture раскрыло европейские цены на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21, презентация которых состоится уже 14 января. Итак, Galaxy S21 получит версии со 128 и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 850 и 900 евро. Galaxy S21+ в тех же конфигурациях памяти будет оценен в 1050 и 1100 евро. Наконец, топовый Galaxy S21 Ultra обойдется в 1350, 1400 и 1530 евро за версии со 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти.

Базовый Galaxy S21 должен получить топовые платформы Exynos 2100 или Snapdragon 888 в зависимости от региона, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп и 12 Мп, а также 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.