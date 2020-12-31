Samsung Galaxy S21 можно предзаказать со скидкой $700

По предварительным данным, топовый Galaxy S21 Ultra получит тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп (0,8 мкм), лазерным автофокусом, двумя телефотомодулями с 3- и 10-кратным оптическим зумом, а также оптической стабилизацией во всех модулях, кроме сверхширокоугольного.
Пару дней назад компания Samsung начала принимать предварительные заказы на еще не представленные официально смартфоны серии Galaxy S21 в США. Сегодня в сети появились подробности о программе трейд-ин. Если сдать iPhone 12, Samsung Galaxy S20 и Note20, то можно получить скидку в 700 долларов на Galaxy S21. Ну а бонусом предзаказа станут 50 долларов, которые можно потратить на покупку аксессуаров. Напомним, что официальная презентация новых флагманов Samsung ожидается 14 января.