Samsung Galaxy S21 можно предзаказать со скидкой $700

Пару дней назад компания Samsung начала принимать предварительные заказы на еще не представленные официально смартфоны серии Galaxy S21 в США. Сегодня в сети появились подробности о программе трейд-ин. Если сдать iPhone 12, Samsung Galaxy S20 и Note20, то можно получить скидку в 700 долларов на Galaxy S21. Ну а бонусом предзаказа станут 50 долларов, которые можно потратить на покупку аксессуаров. Напомним, что официальная презентация новых флагманов Samsung ожидается 14 января.

По предварительным данным, топовый Galaxy S21 Ultra получит тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп (0,8 мкм), лазерным автофокусом, двумя телефотомодулями с 3- и 10-кратным оптическим зумом, а также оптической стабилизацией во всех модулях, кроме сверхширокоугольного.