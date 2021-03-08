Samsung Galaxy S21 оказался бестселлером

Источники из Южной Кореи сообщили о том, что компания Samsung реализовала на домашнем рынке около 600 тысяч смартфонов линейки Galaxy S21. Это больше, чем у Galaxy S20, Galaxy S10 и Galaxy S9 за аналогичный промежуток продаж. Больше было у представленного четыре года назад Samsung Galaxy S8 – 620 тыс. Отдельно отмечается, что продажи Galaxy S21 в первый месяц оказались вдвое выше, чем у Galaxy S20. По мнению аналитиков, причиной успеха стали улучшенные характеристики при сохранении старых цен.

Напомним, что Galaxy S21 и Galaxy S21+ оснащаются 6,2- и 6,7-дюймовыми AMOLED 2X-дисплеями с разрешением FHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото),батареями на 4000 и 4800 мАч, а также защитой согласно степени IP68.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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