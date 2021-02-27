Samsung Galaxy S21 подешевел на $125

Магазины Amazon и B&H снизили цены на недавно выпущенный флагманский смартфон Samsung Galaxy S21, который изначально продавался по цене в 800 долларов за версию с 128 ГБ флэш-памяти. Теперь же новинка доступна за 675 долларов. Вариант на 256 ГБ флэш-памяти стоит 700 долларов.

Напомним, что Galaxy S21 и Galaxy S21+ оснащаются 6,2- и 6,7-дюймовыми AMOLED 2X-дисплеями с разрешением FHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото),батареями на 4000 и 4800 мАч, а также защитой согласно степени IP68.