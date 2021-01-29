Samsung Galaxy S21 появился в продаже

Компания Samsung Electronics дала старт продажам флагманских смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra во многих странах мира. В России смартфоны по-прежнему доступны для предварительных заказов, а вот розничные продажи стартуют 5 февраля.

Напомним, что Galaxy S21 и Galaxy S21+ доступны для предзаказа по цене от 75 и от 90 тысяч рублей соответственно. Новинки оснащаются 6,2- и 6,7-дюймовыми AMOLED 2X-дисплеями с разрешением FHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 12Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото),батареями на 4000 и 4800 мАч, а также защитой согласно степени IP68.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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