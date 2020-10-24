Samsung Galaxy S21+ показали на рендерах

Недавно сетевые инсайдеры опубликовали рендеры флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra, а сегодня настал черед модели Galaxy S21+. На этот раз источник предоставил CAD-рендеры, которые, тем не менее, позволяют понять, как будет выглядеть грядущая новинка. Отметим плоский 6,7-дюймовый дисплей, врезанную по центру одинарную фронтальную камеру, вертикально ориентированный прямоугольный блок основной камеры, состоящий из трех модулей, а также размеры 161,5:75,6:7,85 мм. Что до технических характеристик, то предыдущие слухи прочили смартфону топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 875, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт и батарею емкостью 4660 мАч.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21+
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