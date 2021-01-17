Samsung Galaxy S21 получил три сенсора Sony

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре раскрыл список комплектующих, которые используются в новеньких флагманах Samsung Galaxy S21. Тыльная камера Galaxy S21 и Galaxy S21+ получила основной модуль на датчике изображения Sony IM555, сверхширокоугольный на Sony IMX563, телефото-модуль на Samsung S5KGW2, а фронтальная камера основана на сенсоре Sony IMX374. А вот основная камера Galaxy S21 Ultra состоит из датчиков Samsung S5KHM3, Sony IMX563, Samsung S5K3J1, Samsung S5K3J1 (перископный модуль) и Samsung S5KGH1 (фронтальная камера). Также отметим, что все три модели используют оперативную и флеш-память производства Samsung.