Samsung Galaxy S21 получит аккумулятор на 4000 мАч

Немецкие информаторы привели параметры флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+, которые еще не были представлены официальны. Итак, устройства получат процессоры Exynos 2100 и Snapdragon 888 в зависимости от региона, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную Android 11 с надстройкой One UI 3.1, тройную камеру с главным модулем на 64 Мп (датчик 1/1,76 дюйма и объектив с апертурой F/2,0), сверхширикоугольный модуль на 12 Мп и 12-Мп телефото модуль с трехкратным оптическим зумом, а также фронтальную камеру на 10 Мп.

Младшая получит 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2X Infinity-O экран с разрешением 2400:1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку сетей 5G и защиту согласно степени IP68. Старшая модель будет отличаться 6,7-дюймовым дисплеем и батареей на 4800 мАч. Официальный дебют флагманов ожидается 14 января.