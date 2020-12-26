Samsung Galaxy S21 получит аккумулятор на 4000 мАч

Немецкие информаторы привели параметры флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+, которые еще не были представлены официальны. Итак, устройства получат процессоры Exynos 2100 и Snapdragon 888 в зависимости от региона, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную Android 11 с надстройкой One UI 3.1, тройную камеру с главным модулем на 64 Мп (датчик 1/1,76 дюйма и объектив с апертурой F/2,0), сверхширикоугольный модуль на 12 Мп и 12-Мп телефото модуль с трехкратным оптическим зумом, а также фронтальную камеру на 10 Мп.

Младшая получит 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2X Infinity-O экран с разрешением 2400:1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку сетей 5G и защиту согласно степени IP68. Старшая модель будет отличаться 6,7-дюймовым дисплеем и батареей на 4800 мАч. Официальный дебют флагманов ожидается 14 января.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
Обзоры:
Обзор Amazfit PowerBuds. Спортивные наушники со встроенным пульсометромОбзор Amazfit PowerBuds. Спортивные наушники со встроенным пульсометром
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звукомОбзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком
Обзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофономОбзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном
Новости:
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Studio вышли в России

Компания Huawei дала старт российским продажам полноразмерных беспроводных наушников FreeBuds Studio. Нов...
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX

В начале года на выставке CES 2020 были впервые представлены TWS-наушники Edifier GM6, позиционируемые ка...
Объявлена ​​дата запуска наушников OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition

OnePlus объявила дату запуска специального выпуска OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition. Огра...
Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звуком
Обзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбукОбзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбук
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабукаОбзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series XОбзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X
Surface Laptop Go слили в сеть...
Surface Laptop Go слили в сетьВ последнее время довольно часто в сеть сливают информацию об устройствах, которые должны в ближайшем буд...
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC...
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OCВ рамках «Лаборатории» ранее мы проводили детальное тестирование видеокарты ...
SilverStone представила новую систему ох...
SilverStone представила новую систему охКомпания SilverStone представила AIO систему охлаждения PF-ARGB в белом исполнении. Система охлаждения PF...
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 выйдет в Индии...
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 выйдет в ИндииИгровые ноутбуки уже давно стали чем-то интересным и невероятным, так как производители с каждым годом по...
Лучший графический планшет. HUION H640P...
Лучший графический планшет. HUION H640PВо время карантина многие открыли для себя различные хобби, о которых ранее никто даже не догадывался. На...
Samsung Galaxy Buds нового поколения жду...
Samsung Galaxy Buds нового поколения ждуВ последнее время популярность беспроводных наушников сильно выросла, по этой причине многие компании пыт...
Amazfit Pop Pro запущен в Китае со встро...
Amazfit Pop Pro запущен в Китае со встроHuami анонсировала в Китае две новые умные часы. Один из них - Aamzfit GTS 2 Mini, а вторая модель под на...
Японский смартфон Rakuten BIG с камерой ...
Японский смартфон Rakuten BIG с камерой Японский смартфон с камерой под экраном официально представлен. ...
Motorola подтвердила список устройств, к...
Motorola подтвердила список устройств, кКомпания Motorola подтвердила названия смартфонов, которые могут получить обновление ОС Android 11. ...
Новые беспроводные наушники Huawei FreeB...
Новые беспроводные наушники Huawei FreeBHuawei планирует выпустить свои первые наушники-вкладыши, получившие название FreeBuds Studio. Согласно п...
Просочилась информация о Lenovo ThinPad ...
Просочилась информация о Lenovo ThinPad Просочилась информация о следующем поколении Lenovo ThinkPad X1 Carbon. ...
Представлен ПК-корпус Raijintek Silenos ...
Представлен ПК-корпус Raijintek Silenos Компания Raijintek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Silenos MS, которая подойдет для с...
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12
Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звуком
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor