Samsung Galaxy S21 продают со скидкой в 28 тысяч рублей

В официальном магазине Samsung на Tmall AliExpress появилось очень выгодное предложение покупки флагманского смартфона Galaxy S21. Со скидками и купоном версию с 256 ГБ встроенной памяти можно приобрести за 51 490 вместо 79 990 рублей. Акции продлится до 4 мая.

Напомним, что Galaxy S21 оснащается 6,2-дюймовым AMOLED 2X-дисплеем с разрешением FHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото),батареей на 4000 мАч, а также защитой согласно степени IP68.