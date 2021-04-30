Samsung Galaxy S21 продают со скидкой в 28 тысяч рублей

В официальном магазине Samsung на Tmall AliExpress появилось очень выгодное предложение покупки флагманского смартфона Galaxy S21. Со скидками и купоном версию с 256 ГБ встроенной памяти можно приобрести за 51 490 вместо 79 990 рублей. Акции продлится до 4 мая.

Напомним, что Galaxy S21 оснащается 6,2-дюймовым AMOLED 2X-дисплеем с разрешением FHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото),батареей на 4000 мАч, а также защитой согласно степени IP68.
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