Samsung Galaxy S21+ сравнили с iPhone 12

На просторах интернета есть довольно много информации о смартфоне Samsung Galaxy S21+, который должны представить в обозримом будущем. Конечно, никто точно не знает, когда именно устройство отправится в продажу и про презентацию тоже информации официальной нет, но теперь на просторах интернета появилось видео с прямым сравнением Samsung Galaxy S21+ и его главного конкурента — iPhone 12. Оказалось, что внешне устройства очень схожи в плане размеров, ничего удивительного в дизайне корейской новинки нет. С другой стороны, нужно понимать, что Samsung Galaxy S21+ может отличаться от оригинального флагмана не сколько размерами, сколько камерами или процессором. То есть, в плане габаритов они могут быть одинаковыми. Ждем анонса.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21+
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