Samsung Galaxy S21 столкнулся с неприятной зелёной полосой

Сегодня сразу несколько пользователей в социальных сетях сообщили о появлении довольно неприятной проблемы с зелёной полосой на дисплее смартфонов серии Galaxy S21 — она возникает случайным образом и пока что устранить проблему не удаётся. Некоторые специалисты утверждают, что всему виной недавнее обновление программного обеспечения, которое как-то неправильно взаимодействует с шиной, которая подключает дисплей. Многие пользователи также сообщают, что у них возникли проблемы с зелёной полосой сразу после установки обновления на смартфоны линейки Galaxy S21, что достаточно неприятно, но всё же логично. Ранее подобного рода проблемы у пользователей уже возникали именно после апдейта операционной системы.

С другой стороны, стоит отметить, что эта проблема возникает не только на смартфонах Galaxy S21. Какое-то время назад аналогичный баг возник на смартфонах iPhone X, иногда аналогичные проблемы возникают на смартфонах серии Galaxy S23 Ultra, устройствах от OnePlus, а теперь и на смартфонах двухлетней давности Galaxy S21. Проблема в том, что это аппаратная проблема, потому что в случае с софтом перезагрузка смартфона обычно решает проблему, но в данном случае этого не происходит. Соответственно, пользователям нужно будет идти в сервис и заниматься ремонтом, вот только гарантия у всех владельцев Galaxy S21 давно слетела и теперь им за ремонт шлейфа дисплея нужно будет заплатить деньги. Это крайне неприятная ситуация для фанатов бренда.
OnePlus представила функцию стирания объектов с фото на базе…
Сегодня появилась информация о том, что компания OnePlus наконец-то обратила внимание на направление иску…
Realme C67 оценили в 16 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme C67, который оценен в 16 и 18 тысяч рубле…
Google Pixel 8 оценен в 100 тысяч рублей …
Отечественный ритейлер DNS дал старт российским продажам флагманских смартфонов Google Pixel 8, которые б…
Qualcomm готовит к релизу Snapdragon 8s Gen 3…
Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm достаточно длительное время был невероятно …
Realme 12 Pro оценен в 315 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 12 Pro, которая оценена на дебютном индий…
Компания Nokia прекратила своё существование…
Сегодня компания HMD Global решила официально прекратить существование компании Nokia и удалить все упоми…
Объявлена дата выхода Poco X6 Neo …
Компания Xiaomi объявила дату выхода среднебюджетного смартфона Poco X6 Neo. Аппарат представят в Индии у…
Samsung исправит проблему с экраном в серии Galaxy S24…
Компания Samsung объявила о скором выходе крупного обновления для смартфонов флагманской линейки Galaxy S…
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor