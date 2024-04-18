Samsung Galaxy S21 столкнулся с неприятной зелёной полосой

Сегодня сразу несколько пользователей в социальных сетях сообщили о появлении довольно неприятной проблемы с зелёной полосой на дисплее смартфонов серии Galaxy S21 — она возникает случайным образом и пока что устранить проблему не удаётся. Некоторые специалисты утверждают, что всему виной недавнее обновление программного обеспечения, которое как-то неправильно взаимодействует с шиной, которая подключает дисплей. Многие пользователи также сообщают, что у них возникли проблемы с зелёной полосой сразу после установки обновления на смартфоны линейки Galaxy S21, что достаточно неприятно, но всё же логично. Ранее подобного рода проблемы у пользователей уже возникали именно после апдейта операционной системы.

С другой стороны, стоит отметить, что эта проблема возникает не только на смартфонах Galaxy S21. Какое-то время назад аналогичный баг возник на смартфонах iPhone X, иногда аналогичные проблемы возникают на смартфонах серии Galaxy S23 Ultra, устройствах от OnePlus, а теперь и на смартфонах двухлетней давности Galaxy S21. Проблема в том, что это аппаратная проблема, потому что в случае с софтом перезагрузка смартфона обычно решает проблему, но в данном случае этого не происходит. Соответственно, пользователям нужно будет идти в сервис и заниматься ремонтом, вот только гарантия у всех владельцев Galaxy S21 давно слетела и теперь им за ремонт шлейфа дисплея нужно будет заплатить деньги. Это крайне неприятная ситуация для фанатов бренда.