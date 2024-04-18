Samsung Galaxy S21 столкнулся с неприятной зелёной полосой

С другой стороны, стоит отметить, что эта проблема возникает не только на смартфонах Galaxy S21. Какое-то время назад аналогичный баг возник на смартфонах iPhone X, иногда аналогичные проблемы возникают на смартфонах серии Galaxy S23 Ultra, устройствах от OnePlus, а теперь и на смартфонах двухлетней давности Galaxy S21. Проблема в том, что это аппаратная проблема, потому что в случае с софтом перезагрузка смартфона обычно решает проблему, но в данном случае этого не происходит. Соответственно, пользователям нужно будет идти в сервис и заниматься ремонтом, вот только гарантия у всех владельцев Galaxy S21 давно слетела и теперь им за ремонт шлейфа дисплея нужно будет заплатить деньги. Это крайне неприятная ситуация для фанатов бренда.