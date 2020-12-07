Samsung Galaxy S21 замечен на Geekbench с чипом Snapdragon 888

Ожидается, что в новом смартфоне будут использоваться два разных чипа в зависимости от региона, такие как Snapdragon 888 и Exynos 2100. Анонсируя Snapdragon 888, компания Qualcomm не подтвердила наличие у Samsung своего флагманского чипа.

Между тем, компания Samsung продолжит использовать первоклассный процессор Snapdragon от Qualcomm в своей линейке смартфонов S. Смартфон Galaxy S21 снова был замечен на Geekbench. Но на этот раз он оснащен чипом Snapdragon 888 и 8 ГБ оперативной памяти. По слухам, Galaxy S21 имеет кодовое название SM-G991U, и по какой-то причине известно, что он использовал флагманский чип Qualcomm нового поколения, код модели Lahiana.

По оценкам теста, смартфон набирает 1075 баллов в "Одноядерном тесте" и 2916 баллов в "Многоядерном".