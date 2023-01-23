Samsung Galaxy S22 начали нагреваться после обновления

Профильный сайт Sammyfans сообщает о пользователях серии смартфонов Samsung Galaxy S22, которые жалуются на перегрев и быстрый разряд батарей своих устройств. Отмечается, что первые сообщения появились после декабрьского обновления, а январский апдейт не только не исправил проблему, но и усугубил её. Сама Samsung пока никак эту ситуацию не прокомментировала.

Напомним, что смартфоны серии основаны на платформах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Samsung Exynos 2200. Проблемной оказались как раз версии на фирменном процессоре. Возможно, корейский гигант решит все проблемы в новой версии оболочки One UI 5.1, выход которой уже не за горами.