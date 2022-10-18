Samsung Galaxy S22 обновили до One UI 5 Beta 5:

Компания Samsung выпустила пятую бета-версию прошивки One UI 5 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22. Прошивки исправляет проблему с некорректной работой автофокуса в основной камере, ошибку с принудительным закрытием плагина часов, проблему закрытия приложения при редактировании изображений, а также некоторых других проблем.

Напомним, что Samsung Galaxy S22 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной, поддержкой Wi-Fi 6, процессором Exynos 2200, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), модемом 5G и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков.
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