Samsung Galaxy S22+ получит аккумулятор на 4500 мАч

В сети появилась информация об аккумуляторах в грядущих флагманских смартфонах Samsung Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, релиз которых ожидается в январе следующего года. Первая модель получит батарею ёмкостью 4500 мАч, в то время как Galaxy S21+ оснащается аккумулятором на 4800 мАч. Что до Galaxy S22 Ultra, то его оборудуют АКБ на 5000 мАч, как и у его предшественника.

Предыдущие слухи сообщали о тройной основной камере с главным модулем разрешением 50 Мп, 10-Мп модулем телефото с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, врезанной селфи-камере и платформах Snapdragon 898 и Exynos 2200 в Galaxy S22 и Galaxy S22+, а также 108-Мп камере в топовом Samsung Galaxy S22 Ultra.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22+
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