Samsung Galaxy S22 получит процессор Qualcomm Snapdragon 898

Южнокорейский производитель смартфонов Samsung недавно выпустил на рынок свои новейшие складные смартфоны и теперь готовится к выпуску устройств серии Galaxy S следующего поколения. Теперь, в преддверии запуска, в сети продолжают появляться некоторые подробности о серии Samsung Galaxy S22 — например, в последнем инсайдер сообщается, что серия Samsung Galaxy S22 поступит в массовое производство в ноябре этого года. Кроме того, в отчете указано, что смартфоны этой линейки будут доступны для покупки с января 2022 года. Ожидается, что все модели серии будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 898, запуск которого запланирован на декабрь этого года. В этом случае он обгонит китайского гиганта Xiaomi, который выпустил первые смартфоны с новой флагманской системой-на-чипе серии Snapdragon немного позже.

Согласно предыдущему отчету, Qualcomm Snapdragon 898 будет производиться Samsung и, вероятно, обеспечит примерно 20-процентное увеличение производительности. Весь заказ на данные процессоры производит компания Samsung, в то время как TSMC будет производить вариант Plus. В некоторых регионах смартфоны серии Samsung Galaxy S22 могут оснащаться чипом Samsung Exynos 2200, который, вероятно, будет интегрирован с графическим процессором AMD для повышения производительности, но пока что говорить о реальной производительности довольно проблематично. Также в сообщениях инсайдеров указывается, что топовая модель линейки, Galaxy S22 Ultra, будет использовать 108-мегапиксельный основной датчик камеры, но этим уже никого не удивить.