Samsung Galaxy S23 FE не получит Android 18

Напомним, что смартфон оснащается 8 ГБ оперативной памяти, процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 10 Мп (сверхширикоугольный объектив с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды (степень IP68).