Samsung Galaxy S23 FE не получит Android 18

Служба поддержки Samsung объявила, что смартфон Galaxy S23 FE не будет обновлен до операционной системы Android 18. Самой актуальной версией ОС для этой модели является прошивка One UI 9 на базе ОС Android 17. Нюанс заключается в том, что выпущенный в 2023 году Galaxy S23 FE выходил на базе Android 13 или Android 14 в зависимости от рынка и должен был получить четыре крупных обновления ОС. Однако недавний ответ службы поддержки корейского производителя гласит, что обновления до Android 18 не будет.

Напомним, что смартфон оснащается 8 ГБ оперативной памяти, процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 10 Мп (сверхширикоугольный объектив с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды (степень IP68).