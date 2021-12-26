Samsung Galaxy S23 Ultra получит 200-Мп камеру

Как известно, грядущий флагман Samsung Galaxy S22 Ultra получит основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп. Лежащий в его основе датчик изображения дорабатывается корейским производителем в течение трех лет, а в Galaxy S22 Ultra он должен раскрыть весь свой потенциал.

Сегодня стало известно, что в Galaxy S23 Ultra будет использоваться датчик изображения нового поколения – Samsung ISOCELL HP1 с разрешением 200 Мп, оптическим форматом 1/1,22 дюйма и размером пикселя 0,64 мкм. Посредством технологии объединения пикселей можно будет снизить разрешение до 50 или 12,5 Мп, получив более яркие изображения. Размер пикселя увеличится до 1,28 мкм и 2,65 мкм, что позволит делать качественные фотографии при съемке в условиях слабого освещения. Также сенсор поддерживает запись видео в разрешении 8К при 30 к/с и 4К при 120 к/с.