Samsung Galaxy S23 Ultra получит испарительную камеру

Некоторое время назад инсайдеры рассказали весьма интересную новость о том, что компания Samsung в новом поколении флагманских устройств планирует интегрировать новейшую систему охлаждения процессора на основе испарительной камеры. Это не новость на самом деле и такого рода системы уже присутствуют на рынке, но для южнокорейского гиганта это действительно важное нововведение. Однако сегодня появились новые данные, которые указывают на то, что производитель планирует установить испарительную камеру только в Galaxy S23 Ultra. Этот флагман будет обладать более высокой производительностью за счёт разогнанного процессора, так что и тепла чип будет выделять заметно больше. Вероятно, из-за этого производитель решил немного улучшить систему охлаждения.

При этом странно, что другие смартфоны производителя этого апгрейда не получат — у них тоже будет флагманский процессор, пусть и без разгона по ядрам, соответственно, у них тоже будут высокие температуры. А если будут высокие температуры, то смартфон будет либо уходить в троттлинг, либо будет терять производительность, чтобы этого троттлинга не произошло. Достаточно странный подход со стороны производителя, но мы пока что считаем, что инсайдеры могли ошибаться. Всё же не всегда слитые в сеть данные могут на самом деле отвечать реальному положению дел. С другой стороны, до релиза Galaxy S23 Ultra осталось не так уж много времени, так что шанс на ошибку на самом деле достаточно низкий.
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