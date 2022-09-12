Samsung Galaxy S23 Ultra получит новейшую камеру на 200 Мп

Ходят слухи, что грядущий смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra оснащен 200-мегапиксельной камерой с совершенно новым сенсором ISOCELL. И сегодня у нас появилось больше информации от известного инсайдера IceUniverse, у которого отличный послужной список, когда дело доходит до Samsung. Ранее данный поставщик секретной информации довольно точно предсказывал различные характерные особенности ещё неанонсированных смартфонов производителя. По его словам, новая 200-мегапиксельная камера «подтверждена на 100%» с пикселями 0,6 мкм на сенсоре 1/1,3 дюйма с диафрагмой f/1,7. Это отличается от модулей ISOCELL HP1 или ISOCELL HP3 — современных 200-мегапиксельных сенсоров камеры, представленных на рынке. Размер HP1 не подтвержден, но мы знаем размер HP3 — 1/1,4 дюйма, что меньше 1/1,3 дюйма.

При этом стоит понимать, что хотя никаких кардинальных изменений в плане характеристик не произошло, для рынка смартфонов даже такой апгрейд кажется более чем впечатляющим решением. Galaxy S23 Ultra унаследует дизайн камеры от S22 Ultra и сохранит существующий 10-мегапиксельный модуль перископа от предшественника, которому на самом деле два года, ведь он изначально появился на S21 Ultra. Другие слухи предполагают аккумулятор емкостью 5000 мАч и более крупный сканер отпечатков пальцев, но до официального запуска еще несколько месяцев, поэтому многое может измениться, пока Samsung не выпустит свои флагманы 2023 года. Но уже сейчас устройства выглядят более чем привлекательно в плане фотографии.