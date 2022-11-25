Samsung Galaxy S23 Ultra получит новый сканер отпечатков пальцев

Если вы следите за рынком смартфонов, то могли заметить довольно интересную тенденцию — крупные производители вместо того, чтобы делать акцент на производительности процессоров начали работать в других направлениях. Вероятно, это связано в первую очередь с тем, что процессоры смартфонов уже не могут похвастаться таким заметным приростом производительности, чтобы производитель мог похвастаться этим в рекламной кампании. А если хвастаться нечем, то стоит задуматься над чем-то другим. Именно так поступили инженеры при разработке смартфона Galaxy S23 Ultra, который, если верить инсайдерам, получит совершенно новый сканер отпечатков пальцев под экраном, который позволит считывать отпечаток буквально мгновенно.

Причина, по которой производитель решил вдруг заняться этим направлением, заключается в том, что сканеры в камерах, которые должны сканировать лицо пользователя и разблокировать смартфон или функцию оплаты, работают достаточно плохо. Можно даже сказать ужасно. И производителю приходится работать над аналогами функции, чтобы визуально хотя бы не так сильно отставать от компании Apple, которая в плане безопасности ушла далеко вперёд. Вот у Galaxy S23 Ultra и появится новый сканер, позволяющий немного повысить общий уровень безопасности устройства при работе с данными или оплатой картой. Пока что это самое интересное из того, что должен предоставить нам данный флагман, но будем надеяться на лучшее в процессе презентации.
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