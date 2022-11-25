Samsung Galaxy S23 Ultra получит новый сканер отпечатков пальцев

Причина, по которой производитель решил вдруг заняться этим направлением, заключается в том, что сканеры в камерах, которые должны сканировать лицо пользователя и разблокировать смартфон или функцию оплаты, работают достаточно плохо. Можно даже сказать ужасно. И производителю приходится работать над аналогами функции, чтобы визуально хотя бы не так сильно отставать от компании Apple, которая в плане безопасности ушла далеко вперёд. Вот у Galaxy S23 Ultra и появится новый сканер, позволяющий немного повысить общий уровень безопасности устройства при работе с данными или оплатой картой. Пока что это самое интересное из того, что должен предоставить нам данный флагман, но будем надеяться на лучшее в процессе презентации.