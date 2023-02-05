Samsung Galaxy S23 Ultra получит поддержку 120 Гц в Genshin Impact

Судя по опубликованному в сети фото, флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra поддерживает частоту обновления 120 Гц в популярной игре Genshin Impact. Ранее ни один Android-смартфон не мог обеспечить такую кадровую частоту в этой игре. Источник изображения не уточняет, за счет будет реализована столь высокая частота обновления – благодаря разогнанному процессору (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy) или программным улучшениям.

Напомним, что смартфон также оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, входящим в комплект поставки, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, фронтальной камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 и 10 Вт соответственно, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти и 12 ГБ ОЗУ, а также предустановленной ОС Android 13 с фирменной надстройкой One UI 5.1.