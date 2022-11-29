Samsung Galaxy S23 Ultra получит улучшенную ночную съемку Авторитетный информатор Ice Universe раскрыл новую порцию подробностей о топовом камерофоне Samsung Galaxy S23 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, камера получит главный 200-Мп сенсором, который обеспечит большую детализацию и меньше шума, улучшенное качество фото в ночном режиме, лучшую детализацию 12-Мп фотографий в обычном режиме, измененную цветопередачу, лучшую четкость при 10-кратным зуме, важную роль в котором исполняет искусственный интеллект, который может исправлять линии, цифры и буквы, чтобы итоговое изображение казалось более естественным. Авторитетный информатор Ice Universe раскрыл новую порцию подробностей о топовом камерофоне Samsung Galaxy S23 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, камера получит главный 200-Мп сенсором, который обеспечит большую детализацию и меньше шума, улучшенное качество фото в ночном режиме, лучшую детализацию 12-Мп фотографий в обычном режиме, измененную цветопередачу, лучшую четкость при 10-кратным зуме, важную роль в котором исполняет искусственный интеллект, который может исправлять линии, цифры и буквы, чтобы итоговое изображение казалось более естественным. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 16:32 . Продукт - Samsung Galaxy S23 Ultra

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