Samsung Galaxy S23 Ultra разбился при первом падении

Один из профильных YouTube-каналов опубликовал новый краш-тест флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra, который, как известно, может похвастаться защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Впрочем, от падения на бетон с высоты одного метра его не спасло даже самое продвинутое стекло. После первого же падения экран покрылся паутиной трещин, как и задняя панель. А вот поцарапать Gorilla Glass Victus 2 не так просто, как разбить – для этого понадобится предмет с твёрдостью 8 по шкале Мооса. Ранее новинка Samsung успешно прошла тест на изгиб от популярного видеоблогера JerryRigEverything.