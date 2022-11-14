Samsung Galaxy S23 Ultra сможет снимать в разрешении 200 Мп

Известный своей осведомленностью информатор Ice Universe поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra, главной особенностью которого станет 200-Мп основная камера. Утверждается, что она будет делать снимки в трех режимах: 12 Мп (3000:4000 точек), 50 Мп (6120:8160) и 200 Мп (12240:16320 пикселей). Стандартным режимом будут 12 Мп.

Предполагается, что в главном модуле будет использоваться 200-Мп датчик изображения Samsung ISOCELL HP3. Смартфону также приписывают наличие топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и поддержки проводной зарядки на 45 Вт. Ориентировочная цена Samsung Galaxy S23 Ultra в Китае составляет 1400 долларов.