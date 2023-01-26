Samsung Galaxy S23 Ultra снимает в 8К не хуже профессиональных камер

До презентации смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra осталось чуть больше недели, но инсайдеры уже знают о данном устройстве буквально всё — дизайн корпуса слили давно, есть даже официальные фотографии, которые будут использоваться для презентации, характеристики тоже известны, как и параметры новой системы камер. При этом многие задавались вопросом о том, насколько же хорошо будет снимать эта камера, потому что всем ясно — именно на ней производитель будет концентрировать всё внимание потенциальных покупателей. К счастью, смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra уже отправили многим западным изданиям для тестирования, и кто-то из журналистов по ошибке или специально слили в сеть две видеозаписи, снятые на данный гаджет в процессе написания обзора.

Довольно быстро публикации были удалены из социальных сетей, но пользователи успели скачать видео и поделились на различных форумах. Данные видеозаписи демонстрируют возможности съёмки смартфоном Samsung Galaxy S23 Ultra в режиме 8К и 4К. Наиболее интересно, что в 8К смартфон снимает очень круто — детализация просто феноменальная, качество цветопередачи на высшем уровне и в целом конечный результат выглядит крайне приятно. Вероятно, именно на этой фишке производитель будет делать основной упор, потому что конкуренты в 8К-разрешении так снимать не могут, да и у некоторых такого режима съёмки видео вовсе нет. С другой стороны, весит такое видео безумного много и снимать постоянно в 8К вы точно не будете.